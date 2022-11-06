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Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО устроили концерт для военных в зоне спецоперации

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО устроили концерт для военных в зоне спецоперации

pxhere.com Прибывшие для прохождения дополнительной подготовки в тыловые районы зоны спецоперации военнослужащие Вооруженных сил России посетили концерт, подготовленный для них артистами ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

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