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В генконсульстве Испании назвали условие для въезда российских туристов в страну

В генконсульстве Испании назвали условие для въезда российских туристов в страну

В генеральном консульстве Испании в Москве заявили, что туристы из России смогут въехать на территорию этой европейской страны только если они были привиты препаратом от коронавируса, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ.

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