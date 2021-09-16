В генконсульстве Испании назвали условие для въезда российских туристов в страну

В генеральном консульстве Испании в Москве заявили, что туристы из России смогут въехать на территорию этой европейской страны только если они были привиты препаратом от коронавируса, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ.
В генеральном консульстве Испании в Москве заявили, что туристы из России смогут въехать на территорию этой европейской страны только если они были привиты препаратом от коронавируса, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ.
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