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Крымская газета

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Шашлыки можно прекрасно вписать в диету: специалист рассказала, как пережить майские праздники и сохранить фигуру

Шашлыки можно прекрасно вписать в диету: специалист рассказала, как пережить майские праздники и сохранить фигуру

Наступает сезон пикников, и многие из нас не готовы мириться с диетой без шашлыков. ДИЕТА ВСЁ СТЕРПИТ? На самом деле, традиционные майские шашлыки можно прекрасно вписать в диету для снижения веса или сахара (последней придерживаются люди с сахарным диабетом).

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