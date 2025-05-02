Шашлыки можно прекрасно вписать в диету: специалист рассказала, как пережить майские праздники и сохранить фигуру

Наступает сезон пикников, и многие из нас не готовы мириться с диетой без шашлыков. ДИЕТА ВСЁ СТЕРПИТ? На самом деле, традиционные майские шашлыки можно прекрасно вписать в диету для снижения веса или сахара (последней придерживаются люди с сахарным диабетом).