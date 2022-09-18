Жан-Люк Годар: на последнем дыхании

Global Look Press/imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de Один из основателей «новой волны» во французском кино, человек на все руки — режиссёр, сценарист, монтажёр, продюсер, актёр — Жан-Люк Полевич Годар давно жил в Швейцарии.