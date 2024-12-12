Россия разрабатывает меры поддержки угольной отрасли

Министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства принято решение в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли страны.
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