В КНДР назвали обладание ядерным оружием правильным выбором ради мира

Обладание КНДР ядерным оружием и его последовательное укрепление являются самым ответственным и правильным выбором для обеспечения мира и безопасности в регионе, говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).