Ложка меда — залог здоровья сердца, сосудов и желудка

Мы привыкли обращаться к чудодейственной силе меда при первых признаках простуды и боли в горле. Это очень правильно, так как мед содержит витамины и флавоноиды, которые помогают организму бороться с вирусом, ускоряют процесс выздоровления и укрепляют иммунитет.