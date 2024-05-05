Ложка меда — залог здоровья сердца, сосудов и желудка

Мы привыкли обращаться к чудодейственной силе меда при первых признаках простуды и боли в горле. Это очень правильно, так как мед содержит витамины и флавоноиды, которые помогают организму бороться с вирусом, ускоряют процесс выздоровления и укрепляют иммунитет.
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