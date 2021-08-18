Сотрудники посольства США в Кабуле уничтожили паспорта некоторых афганцев

Сотрудники посольства Соединенных Штатов в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации, сообщил во вторник, 17 августа, CNN со ссылкой на члена палаты представителей конгресса США, демократа Энди Кима.