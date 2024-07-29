«Выделенка» на Богдана Хмельницкого в Омске заработает на этой неделе. Пока часть дорожных знаков там закрыта черной пленкой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Выделенка» на Богдана Хмельницкого в Омске заработает на этой неделе. Пока часть дорожных знаков там закрыта черной пленкой.