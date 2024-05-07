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В МО КНР сообщили, что австралийская разведка мешала проведению учений НОАК

В МО КНР сообщили, что австралийская разведка мешала проведению учений НОАК

Официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что австралийские вертолет и эсминец проводили разведку в месте, где проходят учения Народно-освободительной армии Китая, а также препятствовали маневрам военнослужащих.

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