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Процесс по делу Лежнева в Орле снова поставили на паузу из-за ОРВИ

Процесс по делу Лежнева в Орле снова поставили на паузу из-за ОРВИ

Громкий судебный процесс по 212-томному уголовному делу в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и ещё девяти фигурантов так и не смог выйти на полноценную рабочую дистанцию.

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