US Officials Threaten Retaliation Against UK Over Israeli Settlements Sanctions Via Middle East Eye US officials have attacked the UK over its new trade sanctions on illegal Israeli settlements, amid speculation that Washington could publicly rebuke the British government.
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