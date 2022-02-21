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Заседание Совета безопасности РФ 21.02.2022 - точка фазового перехода

Заседание Совета безопасности РФ 21.02.2022 - точка фазового перехода

С которой начались уже понятные не только лишь всем движения к многополярному миру. Неспроста на этом историческом заседании было видно что участникам не по себе - они понимали что мы разрубаем гордиев узел.

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