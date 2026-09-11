ФНС разъяснила порядок налогообложения бонусных баллов маркетплейсов

ФНС разъяснила, что бонусные баллы, которые маркетплейсы начисляют продавцам для компенсации предоставленных покупателям скидок, не должны считаться доходом селлеров и облагаться НДС, налогом на прибыль или налогом, упалчиваемым при УСН (упрощенной системе налогообложения).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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