ФНС разъяснила порядок налогообложения бонусных баллов маркетплейсов

ФНС разъяснила, что бонусные баллы, которые маркетплейсы начисляют продавцам для компенсации предоставленных покупателям скидок, не должны считаться доходом селлеров и облагаться НДС, налогом на прибыль или налогом, упалчиваемым при УСН (упрощенной системе налогообложения).