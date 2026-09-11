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ФНС разъяснила порядок налогообложения бонусных баллов маркетплейсов

ФНС разъяснила, что бонусные баллы, которые маркетплейсы начисляют продавцам для компенсации предоставленных покупателям скидок, не должны считаться доходом селлеров и облагаться НДС, налогом на прибыль или налогом, упалчиваемым при УСН (упрощенной системе налогообложения).

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