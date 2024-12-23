В Совете Федерации предложили запретить скидки на алкоголь

Запрет на скидки может сыграть важную роль в снижении доступности алкоголя и, как следствие, уменьшении его потребления, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
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