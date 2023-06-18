В Мексике умер внук Троцкого, видевший его убийство

Внук одного из организаторов Октябрьской революции 1917 года Льва Троцкого Эстебан (Всеволод) Волков скончался на 98-м году жизни в Мексике, пишет мексиканская газета La Jornada со ссылкой на заявление семьи и друзей Волкова в социальных сетях.