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В Мексике умер внук Троцкого, видевший его убийство

В Мексике умер внук Троцкого, видевший его убийство

Внук одного из организаторов Октябрьской революции 1917 года Льва Троцкого Эстебан (Всеволод) Волков скончался на 98-м году жизни в Мексике, пишет мексиканская газета La Jornada со ссылкой на заявление семьи и друзей Волкова в социальных сетях.

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