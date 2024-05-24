При содействии дагестанского омбудсмена со счетов организации снят арест

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурада Далгатова обратился генеральный директор организации, счет которой был арестован судебными приставами в рамках возбужденного исполнительного производства.
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