Опрос: 62% россиян рады длительным новогодним каникулам

Новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 62% россиян.
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