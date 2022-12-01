RT Russia

10 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна неструева
    а  что .кроме штрафа  .возврат ограбленного не предполагается? миллиарды  останутся у родни  ? 11 миллиардов  и 2 мил...Защита обжалует п...
  • сергей тараненко
    Кто первый кричит : держи вора?Боррель пообещал ...
  • Наталья Денисенко
    Этому снобу  и сексисту Пономареву-что-делать больше нечего??Нашел дядя себе занятие-указывать кому и чем стоит заним...Пономарёв — о жен...

Опрос: 62% россиян рады длительным новогодним каникулам

Опрос: 62% россиян рады длительным новогодним каникулам

Новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 62% россиян.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх