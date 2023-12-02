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РФ и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС

РФ и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев совместно с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси смогли достичь договоренности по поводу полномасштабных консультаций России и МАГАТЭ по поводу Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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