РФ и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев совместно с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси смогли достичь договоренности по поводу полномасштабных консультаций России и МАГАТЭ по поводу Запорожской атомной электростанции (АЭС).
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