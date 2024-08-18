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Селюк о Глушенкове: «Его уход – провал для «Локо». Клуб на нем не заработал, а потерял. Для «Зенита» – грамотный трансфер, ослабление конкурента»

25-летний игрок в межсезонье перешел из московского клуба в «Зенит». За новую команду он провел 6 матчей во всех турнирах и забил 9 голов.

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