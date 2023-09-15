Проект «Пятая колонна»: на мнение россиян положили Куёк - кто продавил на ТВ заукраинскую певицу?

Sergey Astashkin И что? теперь РФ ТВ не смотреть?!

Надежда Я всегда смотрела эту передачу, потому как дети, у которых не детские проблемы-это очень трогательно и берет за душу. Теперь эта врушка и приспособленка куек бесит тем, что не нажимает кнопку!( Хочется прям стукнуть ее за это!((😡