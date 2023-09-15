Ани Лорак (Куек), выступившая против СВО и собиравшая донаты Украине, снова «звездит» на НТВ.Это как окно Овертона: сначала заукраинцев Ани Лорак и Дмитрия Шепелева вернули на ТВ – они же «незаменимые».
Проект «Пятая колонна»: на мнение россиян положили Куёк - кто продавил на ТВ заукраинскую певицу?
Комментарии
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Sergey Astashkin
И что? теперь РФ ТВ не смотреть?!
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12 час.
Надежда
Я всегда смотрела эту передачу, потому как дети, у которых не детские проблемы-это очень трогательно и берет за душу. Теперь эта врушка и приспособленка куек бесит тем, что не нажимает кнопку!( Хочется прям стукнуть ее за это!((😡
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11 час.
Ольга Горба
Я тоже мне смотрю ни чего с участием этих зловонных ртов и призываю всех игнорировать такие программы!!! Только так и никак более мы можем бороться с этими перевёртышами, которые фонтанируют дерьмом на нашу страну
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29 мин.
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