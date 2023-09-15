СМИ. Актуальные новости - здесь

107 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tamara Goncharuk
    Так он уже не россиянин.Чубайс подал иск ...
  • Tamara Goncharuk
    Согласна с Вами, довели страну до ручки и тоже свалят, а мы будем охать и ахать.Чубайс подал иск ...
  • Михаил Кравец
    Да уж духу не хватает нашему военному руководству остепенить англосаксов с пендосами... Умеем только озабоченности вы...США вычисляют, ка...

Проект «Пятая колонна»: на мнение россиян положили Куёк - кто продавил на ТВ заукраинскую певицу?

Проект «Пятая колонна»: на мнение россиян положили Куёк - кто продавил на ТВ заукраинскую певицу?

Ани Лорак (Куек), выступившая против СВО и собиравшая донаты Украине, снова «звездит» на НТВ.Это как окно Овертона: сначала заукраинцев Ани Лорак и Дмитрия Шепелева вернули на ТВ – они же «незаменимые».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergey Astashkin
И что? теперь РФ ТВ не смотреть?!
Ответить
12 час.
Надежда
Я всегда смотрела эту передачу, потому как дети, у которых не детские проблемы-это очень трогательно и берет за душу. Теперь эта врушка и приспособленка куек бесит тем, что не нажимает кнопку!( Хочется прям стукнуть ее за это!((😡
Ответить
11 час.
Ольга Горба
Я тоже мне смотрю ни чего с участием этих зловонных ртов и призываю всех игнорировать такие программы!!! Только так и никак более мы можем бороться с этими перевёртышами, которые фонтанируют дерьмом на нашу страну
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх