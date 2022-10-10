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Зампред Совбеза РФ назвал возможный ответ России на произошедшее на Крымском мосту

Зампред Совбеза РФ назвал возможный ответ России на произошедшее на Крымском мосту

Зампред главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал интервью журналистке Надане Фридрихсон, активно освещающей события на Донбассе, неоднократно бывавшей на линии боевого соприкосновения.

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