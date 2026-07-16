Решение о признании дома аварийным в Фурманове оспорили в суде

Фурмановский городской суд удовлетворил иск собственника квартиры в одном из домов на улице Колосова и признал незаконными постановление администрации района и заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу.
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