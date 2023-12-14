Конгрессмен обратил внимание на слова Путина насчет "конца халявы" для Киева

Конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Стени Хойер обратил внимание на слова президента России Владимира Путина насчет "конца халявы" для Киева, заявив, что нежелание конгрессменов поддержать Украину дало повод Путину так говорить.
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