В центральный аппарат будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Новосибирской области

В эфире федерального телевидения вышел сюжет о том, что жители одного из сел региона выражают обеспокоенность тем, что их сосед, ранее судимый за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, продолжает заниматься противоправной деятельностью и преследует несовершеннолетних.
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