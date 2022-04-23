Данк Гобера принес «Юте» победу в четвертом матче с «Далласом»

Данк Гобера принес «Юте» победу в четвертом матче с «Далласом»

«Юта» вырвала концовку четвертого матча серии первого раунда с «Далласом». Решающую комбинацию «джазмены» провели за 11 секунд до финальной сирены, когда Донован Митчелл нашел под кольцом передачей центрового Руди Гобера.

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