Данк Гобера принес «Юте» победу в четвертом матче с «Далласом»

«Юта» вырвала концовку четвертого матча серии первого раунда с «Далласом». Решающую комбинацию «джазмены» провели за 11 секунд до финальной сирены, когда Донован Митчелл нашел под кольцом передачей центрового Руди Гобера.
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