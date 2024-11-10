Показываем КРУПНЕЙШИЙ в России завод аккумуляторов и батареек полного цикла

«В России даже батарейки не производят, всё покупаем в Китае». Неправда! Показываем, как устроен крупнейший в стране завод полного цикла ПАО «Энергия» по производству Li-ion аккумуляторов, батарей, элементов питания, тяговых батарей, систем накопления энергии и другой продукции.