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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн перед Сербией: «Они сильны в обороне, опасны на стандартах – могут доставить проблемы, если не включиться должным образом» 

Матч 1-го тура Евро-2024 пройдет в воскресенье. «Это команда, которая может доставить проблемы, если вы не включитесь должным образом.

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