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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Артемьев: «Мне кажется, будущее за быстрыми шахматами и блицем. Очень динамичные и зрелищные, в них больше спортивной составляющей»

В августе Артемьев выиграл суперфинал чемпионата России с классическим контролем. «Мне кажется, что за быстрыми шахматами и блицем будущее.

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