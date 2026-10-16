В составе победителей отличились Брэтт Хауден, забивший гол на первой минуте, Джек Айкел (10-я минута), Брейден Боумен (32-я минута), а также Марк Стоун, оформивший хет-трик (42, 53 и 57 минуты).
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