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Наш уютный дом

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Имбирное печенье с медом

Имбирное печенье с медом

Мне очень нравится традиция, пришедшая к нам из Европы, печь имбирное печенье на Рождество. Ведь как приятно достать все свои формочки для печенья и вместе с детьми вырезать символы Нового года и Рождества.

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