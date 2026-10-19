Губернатор Смоленской области обсудил с представителями Минобрнауки России, заказчика и подрядчиком дальнейшие этапы реализации проекта Губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл очередное совещание, посвящённое созданию межвузовского кампуса «Гагарин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Вдову погибшего н...
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым