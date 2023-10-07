НОК про судейство боя Шымбергенова: «Это говорит о непрофессионализме судейского корпуса или еще более серьезных причинах»

Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков рассказал о вопросах судейства на турнире боксеров в рамках Азиады: «Там нет отдельных моментов про стили бокса или какие-либо другие неконкретные критерии, и если судьи оценивали бой Шымбергенова по таким принципам, а не по установленным правилам судейства, то это говорит о непрофессионализме судейского корпуса или возможно о ещё более серьёзных причинах.