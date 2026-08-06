Sony отказывается выпускать игры на дисках для PlayStation

Недавно финдиректор Sony Линь Тао признала, что у потребителей сложилось устойчивое предпочтение к физическим носителям, однако объявила о сворачивании производства физических дисков для новых игровых продуктов для PlayStation с начала 2028 года.
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