70% домов и объектов социальной сферы Казани обеспечены теплом

В Казани теплом обеспечены 70% объектов социальной сферы и многоквартирных домов. Об этом заявил курирующий вопросы ЖКХ и гражданской защиты заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин.
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