Ненавидеть Россию и зарабатывать на русских: Три примера предательства звёзд шоу-бизнеса

Удивительный феномен, о котором мы рассказываем снова и снова. Так называемый российский шоу-бизнес в какой-то момент оказался переполнен артистами, которые хотят только зарабатывать на русских, но не желают быть частью страны.
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