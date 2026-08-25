Политолог Блохин объяснил, почему США не поддержали Украину в ООН

Соединенные Штаты Америки отказались поддержать очередное антироссийское заявление, инициированное группой стран по ситуации на Украине, из-за планов сохранить роль посредника в переговорном процессе, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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