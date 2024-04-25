В День Победы в Петербурге пройдет 195 праздничных мероприятий

Предложения направили 16 комитетов и 18 администраций районов «План сформирован также с учетом предложений представителей общественных организаций – советов ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.
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