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«Ливерпуль» согласовал трансфер Лавиа за 60 млн фунтов, но клубу еще нужно убедить игрока. Хавбек «Саутгемптона» уже праздновал переход в «Челси»

«Ливерпуль» согласовал трансфер Лавиа за 60 млн фунтов, но клубу еще нужно убедить игрока. Хавбек «Саутгемптона» уже праздновал переход в «Челси»

По информации The Guardian, мерсисайдцы согласовали с «Саутгемптоном» трансфер 19-летнего полузащитника за 60 млн фунтов.

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