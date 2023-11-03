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Спикер Палаты представителей США объяснил причину приоритетного оказания помощи Израилю, а не Украине

Спикер Палаты представителей США объяснил причину приоритетного оказания помощи Израилю, а не Украине

Сейчас главной задачей США является оказание военной помощи Израилю, а Украина может и подождать. С таким заявлением выступил недавно избранный спикером Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон.

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