Спикер Палаты представителей США объяснил причину приоритетного оказания помощи Израилю, а не Украине

Сейчас главной задачей США является оказание военной помощи Израилю, а Украина может и подождать. С таким заявлением выступил недавно избранный спикером Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон.
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