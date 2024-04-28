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В БАПОР заявили о гибели 13 тысяч детей в секторе Газа

В секторе Газа за полгода погибло больше детей, чем во всех конфликтах мира за четыре года, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

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