Доходы промышленных предприятий Китая снижаются: рост в первом квартале ниже, чем в прошлом году

Мартовская прибыль промышленных предприятий Китая продемонстрировала замедление темпов подъема. Показатели доходов на производстве снизились за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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