В Бурятии планируют построить завод по производству калийных удобрений

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новоуоянский калийный комбинат на базе месторождения сынныритов "Калюмное" намерены построить в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым