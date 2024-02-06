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Михеев: работа ЗРПК "Панцирь" в зоне СВО вызывает восторг на Ближнем Востоке

Михеев: работа ЗРПК "Панцирь" в зоне СВО вызывает восторг на Ближнем Востоке

Гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде рассказал, что партнеры "Рособоронэкспорта" на Ближнем Востоке пришли в восторг от работы российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" в зоне специальной военной операции (СВО).

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