Гагин назвал гибель Частякова сообщением Залужному от Зеленского

РИАМО - 6 ноя. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что гибель помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова «сообщением» для самого главкома от украинского лидера Владимира Зеленского.
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