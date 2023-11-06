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Гагин назвал гибель Частякова сообщением Залужному от Зеленского

Гагин назвал гибель Частякова сообщением Залужному от Зеленского

РИАМО - 6 ноя. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что гибель помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова «сообщением» для самого главкома от украинского лидера Владимира Зеленского.

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