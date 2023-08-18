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Монфис после 19-го поражения от Джоковича взял у серба автограф на футболке

Монфис после 19-го поражения от Джоковича взял у серба автограф на футболке

Гаэль Монфис выложил футболку с автографом, который Новак Джокович оставил ему после того, как сделал счет личных встреч 19:0.

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