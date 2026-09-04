В Рязанской области сбили пять беспилотников

Все беспилотники были ликвидированы, никто не пострадал, повреждений нет.Губернатор Павел Малков сообщил, что днем над территорией Рязанской области сбили пять беспилотников.
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