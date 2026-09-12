На Курилах есть остров с японскими тоннелями: часть подземной системы до сих пор не изучена

На небольшом острове Матуа японские военные оставили после себя не только заброшенный аэродром и бетонные укрепления.
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