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Вашингтон не позволит Парижу «уплыть» на субмарине в китайско-российский союз

Вашингтон не позволит Парижу «уплыть» на субмарине в китайско-российский союз

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал традиционный ежегодник (Yearbook) по итогам 2020 года Это важный аналитический документ, привлекающий мировое внимание и представляющий комбинацию данных в таких сферах, как мировые военные расходы, международные поставки оружия, производство оружия, ядерные силы, вооружённые мировые конфликты и миротворческие операции, собственно, отчасти способствующие росту того самого рынка оружия и военных расходов.

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Борис Осипов

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