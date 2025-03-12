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Царьград

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Вэнс предложил воевавшему в ВСУ брату связаться с ним через родных, а не СМИ

Вэнс предложил воевавшему в ВСУ брату связаться с ним через родных, а не СМИ

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс более двух лет воевал в составе ВСУ.При этом он публично стал критиковать брата через СМИ в интервью телеканалу Fox News.

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